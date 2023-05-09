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Общество

Ремонт путепровода через улицу Кузбасскую в Нижнем Новгороде начнется 16 мая

13 мая 2023 11:04  [75] Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Ремонт путепровода через улицу Кузбасскую в Нижнем Новгороде начнется 16 мая. Об этом сообщили в МКУ "ГУММиД".

Согласно информации, здесь будут заменены плита проезжей части и тротуаров, асфальтовое покрытие и контактные сети, отремонтированы опоры, балки пролетного строения и другое.

16 мая в 10:00 на путепроводе начнется сужение проезжей части. На первом этапе ремонтировался будут две полосы по направлению из Москвы в центр города. Для движения будет доступно по две полосы в каждом направлении.

Также с 16 по 26 мая на путепроводе приостановят движение троллейбусов. В этом время подрядчик переустроит контактную сеть, после чего троллейбусы возобновят движение.

Напомним, подрядчиком выполнения работ на путепроводе было выбрано ООО "Нижавтодорстрой".

Также ранее сообщалось, что ремонт путепровода через улицу Кузбасскую в Нижнем Новгороде пройдет в течение двух лет.

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Теги:
Дороги Ремонтные работы
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