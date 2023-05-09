Спортивные площадки в нижегородском парке "Швейцария" будут закрыты 17-20 мая Общество

Фото: парк "Швейцария"

Спортивные площадки в нижегородском парке "Швейцария" будут закрыты 17-20 мая. Об этом представители парка сообщили в соцсетях.

Согласно информации, в это время на объектах будет наноситься разметка.

В частности, для посещения будут недоступны теннисные корты, стрит-бол, баскетбольная и волейбольная площадки.

Площадки вновь откроются уже 21 мая.

Ранее сообщалось, что передвижение на электросамокатах и велосипедах могут запретить в нижегородском парке "Швейцария".