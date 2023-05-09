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Общество

Спортивные площадки в нижегородском парке "Швейцария" будут закрыты 17-20 мая

16 мая 2023 14:17  [107] Общество

Фото: парк "Швейцария"

Спортивные площадки в нижегородском парке "Швейцария" будут закрыты 17-20 мая. Об этом представители парка сообщили в соцсетях.

Согласно информации, в это время на объектах будет наноситься разметка.

В частности, для посещения будут недоступны теннисные корты, стрит-бол, баскетбольная и волейбольная площадки.

Площадки вновь откроются уже 21 мая.

Ранее сообщалось, что передвижение на электросамокатах и велосипедах могут запретить в нижегородском парке "Швейцария".

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Теги:
Парк Швейцария
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