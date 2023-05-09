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Спортивные площадки в нижегородском парке "Швейцария" будут закрыты 17-20 мая. Об этом представители парка сообщили в соцсетях.
Согласно информации, в это время на объектах будет наноситься разметка.
В частности, для посещения будут недоступны теннисные корты, стрит-бол, баскетбольная и волейбольная площадки.
Площадки вновь откроются уже 21 мая.
Ранее сообщалось, что передвижение на электросамокатах и велосипедах могут запретить в нижегородском парке "Швейцария".
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