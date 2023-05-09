"Троицу" Андрея Рублёва передают из Третьяковки в храм Общество

Фото: сайт Троице-Сергиевой лавры

Икону "Троица" кисти Андрея Рублёва передают Русской православной церкви "в ответ на многочисленные просьбы православных верующих". Об этом сообщила пресс-служба патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

Ранее икона XV века выставлялась в Третьяковской галерее. По информации телеканала "360", образ на год выставят в московском Храме Христа Спасителя, а затем перевезут в стены Свято-Троицкой Сергиевой Лавры.

Напомним, Икона Живоначальной Троицы была написана преподобным Андреем Рублёвым специально для Троицкого собора Троице-Сергиевой обители "в похвалу преподобному Сергию".

В предыдущий выезд в лавру в честь 600-летия обретения мощей святого Сергия Радонежского летом 2022 года специалисты выявили десятки аварийных участков красочного слоя. Тем не менее, многие верующие и духовенство с радостью встретили известие о возвращении образа.

Так, клирик Троице-Сергиевой пустыни в Стрельне Николай Савченко отметил, что икона всегда принадлежала Русской православной церкви. После революции 1917 года она была изъята в музей и находилась там всё советское и пост-советское время.

"Что касается её сохранности, то здесь необходимо более пристальное внимание реставраторов и специалистов, с тем, чтобы не допустить ухудшения состояния этого шедевра. Тем более, что в настоящее время в храмах можно обеспечить особую сохранность — например, создать некие специальные киоты, где будет поддерживаться необходимый микроклимат. Это вопрос решаемый, музейные работники и церковь смогут найти общий язык и взаимоприемлемое решение", - добавил клирик.

Общественный деятель Андрей Ковалёв также озвучил позицию, икона является символом России, и верующие имеют право молиться на неё в храме, а не в музее.

"Это вечная ценность, дарованная российскому народу. Безусловно, она должна сохранятся в идеальных условиях... Нужно создать условия, чтобы верующие люди получили возможность молиться на икону "Троица", особенно в наше непростое время". - сказал он.

Напомним, в Благовещенский мужской монастырь Нижнего Новгорода впервые возвращена утраченная в годы гонений святыня - икона святителя Николая Чудотворца. Как рассказали в Нижегородской митрополии, во время закрытия монастыря и уничтожения святынь, одна из прихожанок принесла икону домой и хранила её все эти годы. Перед смертью женщина завещала своим родственникам вернуть её в обитель.