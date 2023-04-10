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Общество

Утраченная в годы гонений икона Николая Чудотворца вернулась в Благовещенский монастырь Нижнего Новгорода

12 апреля 2023 14:34  [61] Общество
Фото: пресс-служба Нижегородской митрополии

Фото: пресс-служба Нижегородской митрополии

Нижний Новгород. 12 апреля. НТА-Приволжье - Утраченная в годы гонений икона святителя и чудотворца Николая Чудотворца 12 апреля вернулась в Благовещенский мужской монастырь Нижнего Новгорода.

Как сообщается на сайте Нижегородской митрополии, это первая из утраченных святынь монастыря, которая возвратилась в обитель.

Стоит отметить, что во время закрытия монастыря и уничтожения святынь, одна из прихожанок принесла икону домой и хранила ее все эти годы. Перед смертью женщина завещала своим родственникам вернуть ее в обитель.

Икона в металлическом позолоченном приблизительно 80 на 60 сантиметров уже установлена в Благовещенском соборе для молитвенного поклонения. Позже ей определят место в одном из храмов монастыря.

После встречи иконы в Благовещенском соборе была совершена литургия Преждеосвященных Даров. После богослужения каждый из присутствующих получил маленькую копию иконы с памятной надписью в честь ее возвращения в обитель.

СПРАВКА:
В 2021 году Благовещенскому монастырю Нижнего Новгорода исполнилось 800 лет.
Обитель была основана в 1221 году святым благоверным великим князем Георгием Всеволодовичем и святителем Симоном, епископом Владимирским при закладке Нижнего Новгорода.
После установления советской власти монастырь в 1919 году был закрыт. В его стенах обосновались различные гражданские организации. В распоряжении верующих осталась лишь небольшая церковь во имя апостола Андрея Первозванного. В 1922 году под предлогом помощи голодающим из храмов обители были изъяты наиболее ценные богослужебные предметы и почитаемые иконы, которые исчисляются десятками.
В 1928 году Андреевский храм был закрыт.
В 1948 году в Алексеевской церкви был размещен планетарий, в связи с чем храм был частично перестроен.
Возрождение обители началось в 1991 году, когда она была возвращена Нижегородской епархии, а 25 сентября 1993 года считается официальной датой открытия обители.

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Теги:
Епархия РПЦ Церковь
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