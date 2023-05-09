Мемориальную доску участнику СВО Михаилу Раку установили в нижегородской школе №181 Общество

В Нижнем Новгороде в школе №181 Канавинского района состоялось торжественное открытие мемориальной доски выпускнику Михаилу Раку, погибшему при исполнении воинского долга в ходе СВО.

В церемонии приняли участие зампредседателя Гордумы Николай Сатаев, замглавы администрации Канавинского района Андрей Ваньков, мать бойца Ирина Раку, педагоги и учащиеся школы.

Напомним, решение об увековечении памяти гвардии рядового в/ч № 62295 (217-го гвардейского парашютно-десантного полка) Михаила Раку было согласовано Комитетом по увековечению памяти выдающихся личностей и исторических событий в Нижнем Новгороде и поддержано на заседании городской Думы 21 декабря 2022 года.

Указом президента РФ Михаил Раку был награждён Орденом Мужества за героизм и отвагу, проявленные при исполнении воинского и служебного долга в ходе специальной военной операции. В начале декабря прошлого года орден вручили матери погибшего бойца.

"Михаил Раку ушёл из жизни совсем молодым, в полном расцвете сил. Как истинный патриот он защищал рубежи нашей Родины. Он показал пример того, что каждый может сделать для защиты Отечества. Отдельные слова благодарности родителям и учителям, воспитавшим настоящего героя", – заявил Николай Сатаев.

Андрей Ваньков добавил, что подвиг Михаила Раку нужно ставить в пример подрастающему поколению: молодой человек отдал жизнь ради обеспечения безопасности родной страны и своего народа, показал пример стойкости и верности родине.

"Мы никогда не забудем имена героев, отдавших свои жизни, защищая будущее нашей страны. Спасибо, что воспитали такого героя, не пожалевшего жизни, ради мира в нашей стране. Вечная ему память", – сказал заместитель главы районной администрации.

Ранее сообщалось, что В ФОКе "Приокский" открыли мемориальную доску тренеру по хоккею спортивной школы "Радий", кавалеру ордена Мужества Алексею Николаевичу Чепко.