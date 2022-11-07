Матери погибшего в ходе СВО нижегородца Михаила Раку вручили Орден мужества Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Матери погибшего в ходе СВО нижегородца Михаила Раку вручили Орден мужества. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Нижнего Новгорода.

Согласно информации, указ о награждении Орденом Мужества за героизм и отвагу, проявленные при исполнении воинского и служебного долга в ходе специальной военной операции был подписан президентом РФ Владимиром Путиным.

Награду матери погибшего бойца Ирине Снегиревой вручил первый заместитель главы Московского района Олег Сокуров.

"Вы воспитали настоящего защитника Отечества, который остался верен воинскому долгу и отдал самое дорогое – свою жизнь. Примите искренние слова благодарности и соболезнования", - обратился он к матери.

Ранее сообщалось, что нижегородец Жанайдар Сандыбаев награждён медалью "За отвагу".

Также напомним, что уроженец города Навашино Нижегородской области Роман Черёмухин награждён медалью "Золотая Звезда" за героизм, проявленный в ходе специальной военной операции на Украине.