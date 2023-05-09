Акция "Дай одежде вторую жизнь" пройдет в Нижнем Новгороде 20 мая Общество

Фото: команда "Нижний Новгород – экологическая столица"

Акция "Дай одежде вторую жизнь" пройдет в Нижнем Новгороде 20 мая. Об этом сообщили в команде "Нижний Новгород - экологическая столица".

Согласно информации, в субботу каждый желающий сможет сдать ненужные вещи в приюты для животных, на переработку и для благотворительности.

В частности, можно сдать старое постельное белье и полотенца из хлопка для приютов, чистую одежду в хорошем состоянии для нуждающихся, а также старую хлопковую одежду и смесовые ткани с большим содержанием хлопка для дальнейшей переработки.

Вещи из 100-процентной синтетики, нижнее белье и чулочно-носочные изделия не принимаются.

Акция пройдет с 13:00 до 15:00 на стоянках перед Автозаводским и Сормовским парками, а также на первом этаже в ТРЦ "Жар-Птица" и ТРЦ "Седьмое небо", на парковке ТЦ "Небо" (ул. Крупской, за Средным рынком).

Ранее сообщалось, что Штаб общественной поддержки начал принимать батарейки на утилизацию.

Также напомним, что 20 мая в Нижнем Новгороде пройдет забег "Зелёный марафон".