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Акция "Дай одежде вторую жизнь" пройдет в Нижнем Новгороде 20 мая

17 мая 2023 12:04  [137] Общество

Фото: команда "Нижний Новгород – экологическая столица"

Акция "Дай одежде вторую жизнь" пройдет в Нижнем Новгороде 20 мая. Об этом сообщили в команде "Нижний Новгород - экологическая столица".

Согласно информации, в субботу каждый желающий сможет сдать ненужные вещи в приюты для животных, на переработку и для благотворительности.

В частности, можно сдать старое постельное белье и полотенца из хлопка для приютов, чистую одежду в хорошем состоянии для нуждающихся, а также старую хлопковую одежду и смесовые ткани с большим содержанием хлопка для дальнейшей переработки.

Вещи из 100-процентной синтетики, нижнее белье и чулочно-носочные изделия не принимаются.

Акция пройдет с 13:00 до 15:00 на стоянках перед Автозаводским и Сормовским парками, а также на первом этаже в ТРЦ "Жар-Птица" и  ТРЦ "Седьмое небо", на парковке ТЦ "Небо" (ул. Крупской, за Средным рынком).

Ранее сообщалось, что Штаб общественной поддержки начал принимать батарейки на утилизацию.

Также напомним, что 20 мая в Нижнем Новгороде пройдет забег "Зелёный марафон".

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Теги:
Акции Экология
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