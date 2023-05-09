Капитальный ремонт в 2023 году пройдет в 21 образовательном учреждении Нижнего Новгорода Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Капитальный ремонт в 2023 году пройдет в 21 образовательном учреждении Нижнего Новгорода. Об этом на заседании постоянной комиссии Гордумы по развитию города, строительству и архитектуре сообщил директор департамента строительства и капитального ремонта Илья Гор.

Согласно информации, в декабре 2022 года администрация заключила контракты на ремонт кровель в школах № 14 и 79 и детском саду №144. Здесь работы завершатся к 30 июля 2023 года.

Также в январе был выполнен ремонт в школе №135.

В настоящее время проходят конкурсные процедуры по определению подрядчиков на работы в других учреждениях. Планируется, что ремонт в них начнется в мае-июне.

Так, капитальный ремонт по отдельным видам работ пройдет в гимназиях № 2 и 25, школах № 51, 182, 186, 134 и 81.

Также работы пройдут в детских садах № 91, 231, 297, 302, 136, 6, 276, 177, 453, 404, 394 и 205.

Ранее сообщалось, что более 1,5 млрд рублей будет направлено на подготовку школ и садиков Нижнего Новгорода к новому учебному году.

Также напомним, что проект капремонта ДДТ им. Чкалова в Нижнем Новгороде прошел госэкспертизу.