Проект капремонта ДДТ им. Чкалова в Нижнем Новгороде прошел госэкспертизу Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области, архив

Проект капремонта ДДТ им. Чкалова в Нижнем Новгороде прошел госэкспертизу. Об этом на заседании постоянной комиссии Гордумы по развитию города, строительству и архитектуре сообщил директор департамента строительства и капитального ремонта администрации Илья Гор.

Согласно информации, государственная экспертиза выдала положительное заключение на проект капитального ремонта и благоустройства прилегающей территории в ДДТ им. Чкалова, рассчитанного на 200 учащихся.

Напомним, что в рамках реконструкции планируется не только сменить внешний облик здания, но и изменить его "начинку". Новая концепция предполагает формат "детского университета", где ребята получат допобразование, развиваясь по различным направлениям – факультетам. Во дворце создадут факультеты технических инноваций, креативных индустрий, педагогических практик и гражданских компетенций, при этом сохранят все существующие коллективы и секции.

Контракт на проведение работ был заключен в декабре 2020 года с ООО "АВК Групп". Стоимость контракта составила 135 млн рублей. Подрядчик должен был завершить работы до 20 декабря 2021 года, но в указанные сроки компания не уложилась.

В связи с неоднократным нарушением графика выполнения работ и неисполнением условий муниципального контракта заказчик работ - МКУ "ГлавУКС г.Нижнего Новгорода" - 12 апреля 2022 в одностороннем порядке расторг контракт, а затем направил исковое заявление в Арбитражный суд Нижегородской области о взыскании с ООО "АВК Групп" причинённого ущерба.

В марте 2023 года стало известно, что дополнительные 150 млн рублей направят на завершение капремонта ДК им.Чкалова Нижнего Новгорода. Средства выделят из регионального бюджета.