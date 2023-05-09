Более 200 деревьев высадят вдоль реки Борзовка в Нижнем Новгороде Общество

Фото: Telegram-канал Глеба Никитина

Более 200 деревьев высадят вдоль реки Борзовка в Нижнем Новгороде. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Согласно информации, администрация Ленинского района ищет подрядчика на обустройство рекреационно-природных территорий вдоль реки Борзовки.

Всего вдоль реки будет посажено 110 кленов остролистных и 110 ясеней обыкновенных. Их высота должна составлять 250-300 сантиметров.

Также на территории будут устроены газоны общей площадью 3 000 кв. м.

Срок гарантии на приживаемость деревьев составит 3 года. Весной 2024 подрядчик совместно с представителями районной администрации должен проверить высаженные деревья. Если в течение гарантийного срока деревья погибнут из-за некачественно выполненных работ, то подрядчик заменит их за свой счет.

Стоимость работ по посадке деревьев и устройству газонов составляет почти 6 млн рублей.

Подрядчик будет определен 29 мая, а работы должны завершиться к 15 августа.

Ранее сообщалось, что почти 155 млн рублей из регионального из местных бюджетов будет выделено на благоустройство берегов реки Борзовки в Нижнем Новгороде.

В апреле реку начали очищать от мусора.