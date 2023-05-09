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Происшествия

Бывший замдиректора "Нижегородского водоканала" приговорен к четырем годам колонии за взятки

17 мая 2023 15:34  [115] Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Бывший замдиректора "Нижегородского водоканала" приговорен к четырем годам колонии за взятки. Об этом сообщили в СУ СК России Нижегородской области.

Согласно информации, с июня 2018 года по ноябрь 2020 года Александр Жерноков совместно с гендиректором АО "Нижегородский водоканал" и другими членами преступного сообщества получили от подрядчиков из Нижнего Новгорода, Москвы, Пензы и Перми взятки на общую сумму более 40 млн рублей.

Средства предназначались за общее покровительство контрагентов и беспрепятственное принятие выполненных работ. 

Александр Жерноков осужден по 2 эпизодам получения взяток на общую сумму более 26,9 миллионов рублей. В отношении него было возбуждено уголовное дело по статье 290 ч. 6 УК РФ (получение взятки в крупном и особо крупном размере – 2 эпизода).

Суд назначил бывшему замдиректора "Нижегородского водоканала" наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима и штрафа в размере 22 млн рублей.

Напомним, сейчас идет суд над бывшим гендиректором АО "Нижегородский водоканал" Николаем Николюком и рядом сотрудников организации. Они обвиняются в получении крупных взяток, покушении на мошенничество и организации преступного сообщества.

Ранее сообщалось, что представитель подрядчика "Нижегородского водоканала" приговорен к условному сроку за взятки.

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Теги:
Взятки Водоканал Суд
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