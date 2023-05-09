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Схема движения по улице Акимова в Нижнем Новгороде изменится с 19 по 22 мая. Об этом сообщили в АО "Теплоэнерго".
Напомним, Теплоэнерго" заменит почти километр магистральных трубопроводов по улице Сергея Акимова. Первый этап работ начался в апреле.
Для проведения работ с 21:00 19 мая до 21:00 22 мая движение на съезде с Борского моста будет организовано по временной двухполосной дороге.
Движение по основной дороге улицы Акимова в районе павильона задвижек в сторону Мещеры будет временно перекрыто для выполнения технических работ по переврезке трубопроводов.
Напомним, в июле 2022 года были отремонтированы магистральные теплосети под Бурнаковским виадуком.
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