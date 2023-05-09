Глава Сормовского района Светлана Горбунова проверила работы по благоустройству Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Глава Сормовского района Светлана Горбунова проверила ход благоустройства на четырех общественных пространствах. Об этом сообщили в районной администрации.

Согласно информации, в 2023 году в Сормовском районе по программе "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда" ведется благоустройство четырех территорий.

Так, в сквере на улице Культуры завершаются работы по устройству тротуаров, идет укладка нового покрытия и монтаж освещения.

В сквере у центра детского творчества на улице Коминтерна рабочие укладывают слои песка, щебня, нового покрытия, проводят электромонтажные работы и реставрацию памятного знака "Паровоз СУ 251-32"

На проспекте Кораблестроителей вдоль домов № 22-36 ведутся работы на тротуарной сети, выполняется подсыпка газонов вдоль бортового камня, устройство основания под велодорожку, а также монтаж кабельной линии. На озелененной зоне на ул.Федосеенко идет демонтаж старого покрытия.

Как рассказала Светлана Горбунова, работы в сквере на улице Культуры завершено на 60%, на улице Коминтерна и на проспекте Кораблестроителей готовность составляет более 30%.

Ранее сообщалось, что благоустройство территории около Успенской церкви по программе ФКГС планируется завершить к середине июля.

Также напомним, что более 200 деревьев высадят вдоль реки Борзовка в Нижнем Новгороде.