Глава Сормовского района Светлана Горбунова проверила работы по благоустройству

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Глава Сормовского района Светлана Горбунова проверила ход благоустройства на четырех общественных пространствах. Об этом сообщили в районной администрации.
Согласно информации, в 2023 году в Сормовском районе по программе "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда" ведется благоустройство четырех территорий.
Так, в сквере на улице Культуры завершаются работы по устройству тротуаров, идет укладка нового покрытия и монтаж освещения.
В сквере у центра детского творчества на улице Коминтерна рабочие укладывают слои песка, щебня, нового покрытия, проводят электромонтажные работы и реставрацию памятного знака "Паровоз СУ 251-32"
На проспекте Кораблестроителей вдоль домов № 22-36 ведутся работы на тротуарной сети, выполняется подсыпка газонов вдоль бортового камня, устройство основания под велодорожку, а также монтаж кабельной линии. На озелененной зоне на ул.Федосеенко идет демонтаж старого покрытия.
Как рассказала Светлана Горбунова, работы в сквере на улице Культуры завершено на 60%, на улице Коминтерна и на проспекте Кораблестроителей готовность составляет более 30%.
Ранее сообщалось, что благоустройство территории около Успенской церкви по программе ФКГС планируется завершить к середине июля.
Также напомним, что более 200 деревьев высадят вдоль реки Борзовка в Нижнем Новгороде.
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