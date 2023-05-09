Движение транспорта в двух районах Нижнего Новгорода ограничат 20 и 21 мая из-за забега "Беги, герой!" Общество

Фото: организаторы забега

Движение транспорта в двух районах Нижнего Новгорода ограничат 20 и 21 мая из-за забега "Беги, герой!". Об этом сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства администрации Нижнего Новгорода.

Напомним, более 12 тысяч человек примут участие в марафоне "Беги, герой!" в Нижнем Новгороде.

В связи с мероприятием с 00:01 до 15:00 20 мая для транспорта будет закрыт участок Волжской набережной от улицы Пролетарской до улицы Совнаркомовской, участок улицы Совнаркомовской - от Волжской набережной до улицы Стрелка, участок улицы Бетанкура - от Волжской набережной до улицы Самаркандской.

21 мая с 00:01 до 15:00 будут перекрыты площадь Минина и Пожарского, Волжская набережная, Нижне-Волжская набережная, Канавинский мост, Зеленский, Похвалинский и Окский съезды, набережная Гребного канала и другие улицы.

Ранее сообщалось, что схема движения по улице Акимова в Нижнем Новгороде изменится с 19 по 22 мая.