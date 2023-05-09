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Культура и отдых

Группа "Моя Мишель" выступит в рамках фестиваля "Столица закатов" в Нижнем Новгороде 10 июня

17 мая 2023 18:36  [100] Культура и отдых

Фото: организаторы мероприятия

Группа "Моя Мишель" выступит в рамках фестиваля "Столица закатов" в Нижнем Новгороде 10 июня. Об этом сообщают организаторы.

Согласно информации, выступление пройдет в Александровском саду на сцене "Ракушка". Вход на концерт платный.

Нижегородцев ожидает стильный танцевальный поп, модная электроника и атмосфера настоящего ретро. 

Выступление группы "Моя Мишель" начнется в 20:30, а перед этим нижегородцев своим сетом разогреет DJ M.Kupper.

С полной программой "Столицы закатов" в "Ракушке" Александровского сада можно ознакомиться по ссылке.

Также в нашем материале можно узнать о том, какие массовые мероприятия пройдут в Нижнем Новгороде этим летом.

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Теги:
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