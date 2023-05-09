Временная дорога у стройплощадки метро на площади Сенной будет закрыта с 19 мая

Фото:
Временная дорога у стройплощадки метро на площади Сенной в Нижнем Новгороде будет закрыта с 19 мая. Об этом сообщается в Telegram-канале "МетроНН".
Согласно информации, сейчас около Печерского съезда идет формирование новой дороги. На этом участке до конца следующей недели будет проходить укладка щебня и асфальта.
На время работ проехать к канатной дороге может будет со стороны Колеса обозрения и ЖК "Парус" — вдоль Казанской набережной.
Ранее сообщалось, что ремонт дороги на улице Большой Печерской завершили в Нижнем Новгороде.
Также напомним, что схема движения по улице Акимова в Нижнем Новгороде изменится с 19 по 22 мая.
Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+