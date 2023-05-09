Временная дорога у стройплощадки метро на площади Сенной будет закрыта с 19 мая Общество

Фото: Telegram-канал "Метро НН"

Временная дорога у стройплощадки метро на площади Сенной в Нижнем Новгороде будет закрыта с 19 мая. Об этом сообщается в Telegram-канале "МетроНН".

Согласно информации, сейчас около Печерского съезда идет формирование новой дороги. На этом участке до конца следующей недели будет проходить укладка щебня и асфальта.

На время работ проехать к канатной дороге может будет со стороны Колеса обозрения и ЖК "Парус" — вдоль Казанской набережной.

Ранее сообщалось, что ремонт дороги на улице Большой Печерской завершили в Нижнем Новгороде.

Также напомним, что схема движения по улице Акимова в Нижнем Новгороде изменится с 19 по 22 мая.