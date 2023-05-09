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Политика

Директор ЦРТС Нижегородской области Артем Бафанов перешел на работу в Минтранс ДНР

18 мая 2023 13:45  [42] Политика

Директор ГКУ НО "Центр развития транспортных систем" Артем Бафанов перешел на работу в Минтранс ДНР. Об этом сообщается на сайте министерства транспорта Донецкой Народной Республики.

Согласно информации, в республике он будет занимать пост заместителя министра транспорта ДНР.

Исполняющим обязанности директора ЦРТС назначен Александр Бачурин, ранее занимавший должность заместителя директора организации.

Ранее сообщалось, что директор ГУАД Нижегородской области Владимир Тужилин назначен министром транспорта ДНР.

Также нижегородец Андрей Чертков был назначен и.о. первого зампредседателя правительства ДНР.

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Теги:
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