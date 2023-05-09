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Бизнес

Корпорация развития Нижегородской области и Сбербанк заключили два соглашения о сотрудничестве

18 мая 2023 18:52  [97] Бизнес

Фото: Александр Воложанин

Руководитель Корпорации развития Нижегородской области Игорь Ищенко и заместитель управляющего Головным отделением по Нижегородской области Волго-Вятского банка ПАО Сбербанк Александр Аменицкий в ходе форума "Лидеры инвестиций" подписали два соглашения о сотрудничестве.

Согласно информации, в рамках первого соглашения стороны будут сотрудничать при реализации государственной программы "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособность", которая предусматривает возможность льготного кредитования промышленных предприятий с целью поддержки инвесторов.

Игорь Ищенко отметил, что сотрудничество позволит сделать финансовые инструменты промышленной ипотеки более доступными и востребованными для местных предпринимателей.

Второе соглашение касается реализации проектов в сфере АПК и разработки новых доступных банковских предложений для потенциальных инвесторов. Третьей стороной при подписании документа стало министерство сельского хозяйства и продовольственных ресурсов региона в лице министра Николая Денисова.

Как рассказал министр, за последние пять лет в нижегородском агропромышленном комплексе региона было реализовано более 150 инвестиционных проектов, объем инвестиций в основной капитал превысил 70 млрд рублей.

"Рассчитываем, что подписанное соглашение со Сбербанком и Корпорацией развития Нижегородской области будет способствовать дальнейшему привлечению инвестиций в отрасль", - сказал Николай Денисов.

Сотрудничество также предполагает консультационную поддержку и участие банка в организации финансирования перспективных проектов на территории области.

Ранее сообщалось, что Нижегородская область и Сбербанк станут вместе развивать ОЭЗ "Кулибин".

Кроме того, в июне 2022 года нижегородское правительство подписало со Сбербанком "зеленый меморандум" и соглашение о реализации социальных и бонусных программ "Карты жителя".

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Теги:
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