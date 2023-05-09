Объем инвестиций в газификацию северных районов Нижегородской области к 2025 году составит около 26 млрд рублей Экономика

Объем инвестиций в газификацию и строительство межпоселковых газопроводов в северных районов Нижегородской области к 2025 году составит около 26 млрд рублей.

Как рассказал на заседании комитета нижегородского Заксобрания по ЖКХ и ТЭК замгендиректора по строительству и инвестициям ООО "Газпром газораспределение Нижний Новгород" Алексей Воробьев, в 2022 году программа развития газоснабжения и газификации Нижегородской области на 2021-2025 годы была актуализирована.

Согласно вновь утвержденному плану, предусмотрена газификация 186 населенных пунктов в 32 муниципальных образованиях. В общей сложности будет построено 302 объектов общей протяженностью почти 2 тысячи километров, включая 117 межпоселковых и распределительных газопроводов и 185 внутрипоселковых газопроводов.

В текущем году запланировано начало проектно-изыскательских работ на 7 объектах, а еще на 7 объектах данные виды работ будут завершены. Сроки строительства газопроводов в северных округах региона обозначены 2025 годом. По 15 объектам начало реализации – 2024 год со сроком завершения работ в 2026 году.

По итогам реализации программы планируется газифицировать почти 24,5 тысячи домовладений, с переводом на газ 78 котельных.

"Газификация муниципальных и городских округов – важнейшая программа. Особенно острой является необходимость газификации севера Нижегородской области. Важно, что региональная программа была существенно расширена благодаря проведенной актуализации. Приход газа в населенные пункты – это всегда новое качество жизни людей. Депутаты Заксобрания будут и в дальнейшем держать реализацию этих программ на особом контроле", - отметил председатель комитета Законодательного Собрания региона по ЖКХ и ТЭК Владимир Беспалов.

Ранее сообщалось, что газификация 25 крупных посёлков запланирована в Нижегородской области к 2025 году. Напомним также, что газ в 2022 году бесплатно довели до 11 867 домовладений Нижегородской области.