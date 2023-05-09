Сбор заявок на Премию Нижнего Новгорода
Схему сети ливнёвок на 2026-2036 годы разработают в Нижнем Новгороде
Музей-заповедник А.С. Пушкина "Болдино" закрыли на реставрацию
Время работы Нижегородского кремля продлено
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Экономика
19 мая 2023 11:14  [43] Объем инвестиций в газификацию северных районов Нижегородской области к 2025 году составит около 26 млрд рублей
18 мая 2023 18:58  [261] Работы по капремонту прошли почти на 800 МКД в Нижегородской области в 2022 году
18 мая 2023 17:06  [311] Три инвестора намерены реализовать проекты на общую сумму в 12 млрд рублей на территории нижегородской ОЭЗ "Кулибин"
18 мая 2023 15:46  [322] Более 20 проектов на 155 млрд рублей реализуется по концессионным соглашениям в Нижегородской области
18 мая 2023 15:38  [280] Выступление Глеба Никитина состоялось на форуме "Лидеры инвестиций" в Нижнем Новгороде
18 мая 2023 12:28  [294] ОМК поддержала проект создания единого водозабора в Выксе
17 мая 2023 16:28  [452] Посевная площадь различными сельхозкультурами в Нижегородской области в 2023 году составит около 1 млн га
17 мая 2023 13:26  [400] Около 817 млн рублей предусмотрено на поддержку нижегородских производителей молочной продукции
17 мая 2023 10:48  [368] Более 120 мест для размещения рекламных конструкций в Нижнем Новгороде оказались невостребованными
16 мая 2023 17:23  [561] Нижегородская область в 2022 году вложила в развитие регионального туризма 3 млрд рублей
Экономика

Объем инвестиций в газификацию северных районов Нижегородской области к 2025 году составит около 26 млрд рублей

19 мая 2023 11:14  [43] Экономика

Объем инвестиций в газификацию и строительство межпоселковых газопроводов в северных районов Нижегородской области к 2025 году составит около 26 млрд рублей. 

Как рассказал на заседании комитета нижегородского Заксобрания по ЖКХ и ТЭК замгендиректора по строительству и инвестициям ООО "Газпром газораспределение Нижний Новгород" Алексей Воробьев, в 2022 году программа развития газоснабжения и газификации Нижегородской области на 2021-2025 годы была актуализирована.

Согласно вновь утвержденному плану, предусмотрена газификация 186 населенных пунктов в 32 муниципальных образованиях. В общей сложности будет построено 302 объектов общей протяженностью почти 2 тысячи километров, включая 117 межпоселковых и распределительных газопроводов и 185 внутрипоселковых газопроводов.

В текущем году запланировано начало проектно-изыскательских работ на 7 объектах, а еще на 7 объектах данные виды работ будут завершены. Сроки строительства газопроводов в северных округах региона обозначены 2025 годом. По 15 объектам начало реализации – 2024 год со сроком завершения работ в 2026 году. 

По итогам реализации программы планируется газифицировать почти 24,5 тысячи домовладений, с переводом на газ 78 котельных.  

"Газификация муниципальных и городских округов – важнейшая программа. Особенно острой является необходимость газификации севера Нижегородской области. Важно, что региональная программа была существенно расширена благодаря проведенной актуализации. Приход газа в населенные пункты – это всегда новое качество жизни людей. Депутаты Заксобрания будут и в дальнейшем держать реализацию этих программ на особом контроле", - отметил председатель комитета Законодательного Собрания региона по ЖКХ и ТЭК Владимир Беспалов.

Ранее сообщалось, что газификация 25 крупных посёлков запланирована в Нижегородской области к 2025 году. Напомним также, что газ в 2022 году бесплатно довели до 11 867 домовладений Нижегородской области.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Газопровод Законодательное собрание
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Парад Победы прошел в Нижнем Новгороде в честь 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне
09 мая 2023 13:48Парад Победы в Нижнем Новгороде 9 мая 2023 года
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph