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Общество

Народные дружинники помогли раскрыть более сотни преступлений в Нижнем Новгороде в 2022 году

19 мая 2023 18:14  [78] Общество

Депутаты Гордумы Нижнего Новгорода на заседании постоянной комиссии по местному самоуправлению обсудили работу народных дружин. С докладом выступил директор департамента по безопасности Алексей Кашканов.

Согласно информации, к настоящему времени сформировано 11 народных дружин общей численностью 557 человек, и 2 объединения правоохранительной направленности, в которые входят 55 человек.

Штабы народных дружин во всех районах города проводят информационно-разъяснительную и агитационную работа - семинары, круглые столы, встречи - на предприятиях, в образовательных учреждениях города и среди населения. Благодаря этому численность дружинников за 2022 год и 1 квартал 2023 года увеличилась на 191 человека, среди которых педагогические работники, студенты, а также сотрудники промпредприятий.

В прошлом дружины провели 5660 дежурств, совместно с комиссией по делам несовершеннолетних - 219 рейдов социального патруля и других мероприятий, совместно с полицией - 1645 рейдов по соблюдению общественного порядка и в патрулировании главных улиц, площадей, скверов и парков районов города.

В итоге с участием дружинников в тесном взаимодействии полицейскими было пресечено 1,3 тысячи административных правонарушений, оказано содействие полиции в выявлении и раскрытии 125 преступлений.

"Оказывая содействие сотрудникам полиции, народные дружины Нижнего Новгорода вносят немалый вклад в общее дело по созданию безопасных условий для жизни горожан. Это важная задача, которая требует активного личного участия неравнодушных граждан. Хорошо, что такие люди в нашем городе есть", – подчеркнула председатель комиссии Ольга Балакина.

Напомним, 292 наиболее активных дружинников в 2022 году наградили денежными премиями, ценными подарками и благодарственными письмами.

Несколько дней назад были объявлены победители в номинациях "Лучшая народная дружина" и "Лучший народный дружинник" по итогам 2022 года. Так, лучшей в городе стала дружина Горьковского автозавода, а лучшим дружинником признан член автозаводской дружины Александр Трофимов. 

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Теги:
Безопасность Гордума дружинники
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