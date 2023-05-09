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Общество

Проект "Всем двором" возвращается в Нижний Новгород

21 мая 2023 15:07  [94] Общество

В нижегородские дворы возвращается проект "Всем двором".

На 38 площадках во всех районах города для жителей пройдут разнообразные мероприятия, сообщил в телеграм-канале глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.

В программе:
- музыкальные выступления нижегородских артистов и ансамблей;
- представители национальных коллективов познакомят нижегородцев со своей культурой, музыкой, хореографией;
- аниматоры проведут для детей и взрослых флешмобы, викторины, мастер-классы на любой вкус;
- в завершении каждого праздника пройдут "Кинодворики" с показом любимых фильмов и мультфильмов.

Первый праздник состоится 22 мая в 18:30 на территории соседского центра на ул. 40 лет Победы, 6. 

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Теги:
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