Проект "Всем двором" возвращается в Нижний Новгород

В нижегородские дворы возвращается проект "Всем двором".
На 38 площадках во всех районах города для жителей пройдут разнообразные мероприятия, сообщил в телеграм-канале глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.
В программе:
- музыкальные выступления нижегородских артистов и ансамблей;
- представители национальных коллективов познакомят нижегородцев со своей культурой, музыкой, хореографией;
- аниматоры проведут для детей и взрослых флешмобы, викторины, мастер-классы на любой вкус;
- в завершении каждого праздника пройдут "Кинодворики" с показом любимых фильмов и мультфильмов.
Первый праздник состоится 22 мая в 18:30 на территории соседского центра на ул. 40 лет Победы, 6.
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