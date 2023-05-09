"Ночь музеев" в Нижегородской области посетили 254 тысячи человек Культура и отдых

Фото: Telegram-канал Олега Берковича

"Ночь музеев" в Нижегородской области посетили 254 тысячи человек. Об этом в своем Telegram-канале сообщил замгубернатора Олег Беркович.

Напомним, акция прошла 20 мая. В ней приняли участие более 80 нижегородских музеев и выставочных пространств.

Всего музеи Нижегородской области приняли 254 тысячи гостей, а Нижегородский кремль посетили 20 600 человек.

Олег Беркович отметил, что в 2022 году "Ночь музеев" посетило 143 тысячи человек.

Ранее сообщалось, что передвижную выставку "Поезд Победы" в первый день работы посетило более 1 тысячи нижегородцев.