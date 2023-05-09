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"Ночь музеев" в Нижегородской области посетили 254 тысячи человек. Об этом в своем Telegram-канале сообщил замгубернатора Олег Беркович.
Напомним, акция прошла 20 мая. В ней приняли участие более 80 нижегородских музеев и выставочных пространств.
Всего музеи Нижегородской области приняли 254 тысячи гостей, а Нижегородский кремль посетили 20 600 человек.
Олег Беркович отметил, что в 2022 году "Ночь музеев" посетило 143 тысячи человек.
Ранее сообщалось, что передвижную выставку "Поезд Победы" в первый день работы посетило более 1 тысячи нижегородцев.
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