Праймериз "Единой России" в Думу Нижнего Новгорода стартовали 22 мая Политика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Внутрипартийные выборы "Единой России" в Думу Нижнего Новгорода стартовали 22 мая. Об этом сообщается на сайте партии.

Согласно информации, в сентябре пройдут выборы в одномандатном избирательном округе №10. Напомним, в июле 2022 года представитель округа Андрей Дранишников досрочно сложил полномочия депутата Думы Нижнего Новгорода в связи с тем, что был избран главой Балахнинского округа.

В праймериз принимают участие пять кандидатов. Это домохозяйка Ольга Калинина (сторонник партии), директор лицея №180 Оксана Смолина (член партии), рабочий ООО "ФС-техно" Евгений Шорин (беспартийный), бухгалтер ООО "Криоген-авиа-НН" Алёна Мальханова (член партии) и техник ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород" Алина Елина (беспартийная).

С видеопрезентациями кандидатов можно ознакомиться на сайте. Праймериз продлятся до 28 мая.