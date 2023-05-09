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Политика

Праймериз "Единой России" в Думу Нижнего Новгорода стартовали 22 мая

22 мая 2023 12:33  [103] Политика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Внутрипартийные выборы "Единой России" в Думу Нижнего Новгорода стартовали 22 мая. Об этом сообщается на сайте партии.

Согласно информации, в сентябре пройдут выборы в одномандатном избирательном округе №10. Напомним, в июле 2022 года представитель округа Андрей Дранишников досрочно сложил полномочия депутата Думы Нижнего Новгорода в связи с тем, что был избран главой Балахнинского округа.

В праймериз принимают участие пять кандидатов. Это домохозяйка Ольга Калинина (сторонник партии), директор лицея №180 Оксана Смолина (член партии), рабочий ООО "ФС-техно" Евгений Шорин (беспартийный), бухгалтер ООО "Криоген-авиа-НН" Алёна Мальханова (член партии) и техник ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород" Алина Елина (беспартийная).

С видеопрезентациями кандидатов можно ознакомиться на сайте. Праймериз продлятся до 28 мая.

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Теги:
Выборы Гордума Единая Россия
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