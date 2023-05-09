ГИБДД зафиксировало 600%-й рост числа ДТП с участием юных велосипедистов в Нижегородской области

Фото: УГИБДД Нижегородской области "407-й на связи!"

ГИБДД в Нижнем Новгороде усилит надзор за соблюдением правил использования "двухколёсного транспорта" юными нижегородцами. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Согласно информации, с января по апрель текущего года на дорогах Нижегородской области зарегистрирован резкий рост количества аварий с участием и травмированием детей.

Там, число ДТП с юными велосипедистами выросло на 600% (до 7 случаев), с несовершеннолетними водителями мототехники - на 50% (до 6 случаев).

В связи с этим сотрудники ГИБДД с 23 по 26 мая проведут в Нижнем Новгороде информационно-профилактическую акцию "Веломототранспорт – детям не игрушка!"

Согласно информации, в рамках мероприятия инспекторы дорожно-патрульной службы усилят внимание к несовершеннолетним, участвующим в дорожном движении.

В частности, полицейские будут проводить с детьми и родителями профилактические беседы о мерах дорожной безопасности на дорогах в дни летних школьных каникул, а также раздавать тематические листовки и брошюры.

Напомним, что дорожно-транспортное происшествие с участием двух детей случилось в Арзамасском районе. В результате столкновения оба ребёнка получили травмы.

Как ранее отмечали в Госавтоинспекции, за управление транспортным средством несовершеннолетним водителем младше 16 лет ответственность за него несут законные представители (родители или опекуны), которые могут быть привлечены к административной ответственности по ст. 5.35 КоАП РФ "Неисполнение родителями или законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних".