Более 170 учебных заведений для будущих педагогов доступны на портале будьучителем.рф Общество

В Год педагога и наставника запущен сайт будьучителем.рф – навигатор вузов с педагогическими специальностями.

Для школьников, которые планируют стать педагогами и хотят выбрать вуз, а также для всех, кто хочет получить дополнительное образование, создан единый навигатор, где собрано более 170 учебных заведений.

Напомним, что 2023 год объявлен президентом России Владимиром Путиным Годом педагога и наставника.

Ранее сообщалось, что конференция для директоров школ Нижнего Новгорода прошла в Мининском университете.