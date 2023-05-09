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Общество

Более 170 учебных заведений для будущих педагогов доступны на портале будьучителем.рф

23 мая 2023 12:13  [99] Общество

В Год педагога и наставника запущен сайт будьучителем.рф – навигатор вузов с педагогическими специальностями.

Для школьников, которые планируют стать педагогами и хотят выбрать вуз, а также для всех, кто хочет получить дополнительное образование, создан единый навигатор, где собрано более 170 учебных заведений.

Напомним, что 2023 год объявлен президентом России Владимиром Путиным Годом педагога и наставника.

Ранее сообщалось, что конференция для директоров школ Нижнего Новгорода прошла в Мининском университете.

 

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Теги:
Образование Учитель
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