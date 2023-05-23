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Культура и отдых

"Ночь музеев"-2023 в Нижнем Новгороде

23 мая 2023 14:08  [5] Культура и отдых

20 мая в Нижегородской области прошла традиционная акция "Ночь музеев", к которой присоединилось более 80 нижегородских музеев и выставочных пространств.

Несмотря на дождливую погоду "Ночь музеев" в Нижегородской области посетили 254 тысячи человек, а Нижегородский кремль принял 20 600 гостей.

Более 56,5 тысячи человек посетили мероприятия в 46 муниципалитетах. Почти 45 тысяч человек посетили государственные музеи и библиотеки. В частности, более 23 тысяч человек посетили экскурсии, выставки и другие мероприятия филиалов Нижегородского музея-заповедника.

Примерно 16,8 тысячи человек, в том числе более 5,6 тысячи детей до 16 лет, побывали в выставочных залах и на мероприятиях НГХМ. Больше всего посетителей, почти 7,9 тысячи человек, пришли в НГХМ|Русское искусство.

Более 2,3 тысячи человек посетили Русский музей фотографии, где проходили мастер-классы, кинопоказы и экскурсии по постоянной экспозиции.

Фото: Александр Воложанин и Волго-Вятское ГУ Банка России

Ночь музеев-2023 в Нижнем Новгороде
Ночь музеев-2023 в Нижнем Новгороде
Ночь музеев-2023 в Нижнем Новгороде
Ночь музеев-2023 в Нижнем Новгороде
Ночь музеев-2023 в Нижнем Новгороде
Ночь музеев-2023 в Нижнем Новгороде
Ночь музеев-2023 в Нижнем Новгороде
Ночь музеев-2023 в Нижнем Новгороде
Ночь музеев-2023 в Нижнем Новгороде
Ночь музеев-2023 в Нижнем Новгороде
Ночь музеев-2023 в Нижнем Новгороде
Ночь музеев-2023 в Нижнем Новгороде
Ночь музеев-2023 в Нижнем Новгороде
Ночь музеев-2023 в Нижнем Новгороде
Ночь музеев-2023 в Нижнем Новгороде
Ночь музеев-2023 в Нижнем Новгороде
Ночь музеев-2023 в Нижнем Новгороде
Ночь музеев-2023 в Нижнем Новгороде
Ночь музеев-2023 в Нижнем Новгороде
Ночь музеев-2023 в Нижнем Новгороде
Ночь музеев-2023 в Нижнем Новгороде
Ночь музеев-2023 в Нижнем Новгороде
Ночь музеев-2023 в Нижнем Новгороде
Ночь музеев-2023 в Нижнем Новгороде
Ночь музеев-2023 в Нижнем Новгороде
Ночь музеев-2023 в Нижнем Новгороде
Ночь музеев-2023 в Нижнем Новгороде
Ночь музеев-2023 в Нижнем Новгороде
Ночь музеев-2023 в Нижнем Новгороде
Ночь музеев-2023 в Нижнем Новгороде
Ночь музеев-2023 в Нижнем Новгороде
Ночь музеев-2023 в Нижнем Новгороде
Ночь музеев-2023 в Нижнем Новгороде
Ночь музеев-2023 в Нижнем Новгороде
Ночь музеев-2023 в Нижнем Новгороде
Ночь музеев-2023 в Нижнем Новгороде
Ночь музеев-2023 в Нижнем Новгороде
Ночь музеев-2023 в Нижнем Новгороде
Ночь музеев-2023 в Нижнем Новгороде

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Теги:
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Ночь музеев-2023 в Нижнем Новгороде
23 мая 2023 14:08"Ночь музеев"-2023 в Нижнем Новгороде
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