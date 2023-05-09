Нижегородские "Поезда здоровья" в 2023 году посетили более 20 тысяч человек Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Нижегородские "Поезда здоровья" в 2023 году посетили более 20 тысяч человек. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

Согласно информации, с начала года специалисты передвижных диагностичных комплексов направили на дообследование более 1200 человек, более 1 400 пациентов – на госпитализацию.

Как рассказала замгубернатора Нижегородской области, министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов, "Поезда здоровья" посетили 49 муниципальных образованиях региона, совершив 90 выездов.

В каждый комплекс по нацпроекту "Здравоохранение" были закуплены передвижной маммограф и передвижной флюорограф.

Так, с 16 января в "Поездах здоровья" провели более 68 тысяч исследований, в том числе более 7,85 тысячи флюорографий, более 6,6 тысячи ЭКГ, более 7,75 тысячи ультразвуковых исследований и свыше 21,8 тысячи лабораторных исследований. Также более 4 тысяч женщин прошли маммографию.

Главный врач Нижегородской областной клинической больницы имени Н.А. Семашко Сергей Богданов добавил, что в состав каждый бригады входят 14 медиков, среди которых и узкие специалисты: невролог, эндокринолог, уролог и онколог.

Напомним, в 2022 году специалисты мобильных лечебно-диагностических комплексов "Поезда здоровья" побывали в 712 населённых пунктах Нижегородской области. Всего с апреля по декабрь медосмотр прошли 42 614 человек. По итогам консультаций 30 347 пациентов "поликлиник на колёсах" направлено на дополнительное обследование, 2 171 – на госпитализацию.

Мобильные лечебно-диагностические "Поезда здоровья" были сформированы в 2018 году на базе Нижегородской областной клинической больницы им. Н.А. Семашко. Благодаря нацпроекту "Здравоохранение" для них закуплены современные передвижные модули для диагностики сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, сахарного диабета и других болезней.

"Поездам здоровья" были присвоены имена известных медиков: Ивана Сеченова, Бориса Королева, Николая Блохина, Павла Гусева и Николая Семашко. Имена выбирали нижегородские медики вместе с пациентами.