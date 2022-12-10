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Общество

"Поезда здоровья" посетили уже 712 населённых пунктов Нижегородской области

20 декабря 2022 11:57  [39] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Специалисты мобильных лечебно-диагностических комплексов "Поезда здоровья" в этом году побывали уже в 712 населённых пунктах Нижегородской области.

Так, на прошлой неделе они работали в Бутурлинском, Починковском, Чкаловском, Воскресенском и Павловском районах Нижегородской области.

Всего с апреля по декабрь медосмотр прошли 42 614 человек. По итогам консультаций 30 347 пациентов "поликлиник на колёсах" направлено на дополнительное обследование, 2 171 – на госпитализацию.

Напомним, для маломобильных граждан и жителей удалённых населенных пунктов организуются специальные рейсы, чтобы они тоже могли воспользоваться услугами специалистов.

Напомним, мобильные лечебно-диагностические"Поезда здоровья" были сформированы в 2018 году на базе Нижегородской областной клинической больницы им. Н.А. Семашко. Благодаря нацпроекту "Здравоохранение" для них закуплены современные передвижные модули для диагностики сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, сахарного диабета и других болезней. 

В поездах приём ведут кардиологи, неврологи, эндокринологи, офтальмологи, онкологи, хирурги, урологи, гинекологи, врачи УЗИ-диагностики, терапевты.

"Поезда" возобновили свою работу с 11 апреля 2022 года по решению губернатора Нижегородской области Глеба Никитина.

Как уже сообщалось, "Поездам здоровья" были присвоены имена известных медиков: Ивана Сеченова, Бориса Королева, Николая Блохина, Павла Гусева и Николая Семашко. Имена выбирали нижегородские медики вместе с пациентами.

Также в "Поездах здоровья" обследования прошли мобилизованные нижегородцы, пребывающие в военных частях в Костромской области, в Мулине и Клинцах, а также под Санкт-Петербургом.

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Теги:
Здравоохранение Медицина и здоровье
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