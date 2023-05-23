Возмутившие жителей Арзамаса разбросанные кости на Соборной площади оказались не человеческими

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Жители Арзамаса обсуждают в соцсетях сообщение о том, что во время работ на Соборной площади археологи якобы оставили на отвалах грунта человеческие кости.
"Мне кажется, что с таким отношением лучше бы их оставили в земле. Очень неприятно было наблюдать такое отношение к останкам, пусть даже давно умерших людей!", — написал местный житель.
Фото: "Арзамас 1578" во Вконтакте
Напомним, что археологические изыскания в историческом центре города в рамках работ по развитию паломническо-туристического кластера "Арзамас-Дивеево-Саров"проводят специалисты Межрегионального центра археологических исследований (МЦАИ). За два года археологи изучили уже более 15 тысяч кв. м.
Очередной сезон спасательных археологических работ в рамках благоустройства Соборной площади стартовал в апреле.
На сегодняшний день археологические раскопки и наблюдения, предусмотренные Разделом по сохранению ОКН на Соборной площади завершены.
Как прокомментировали в пресс-службе МЦАИ, на выложенных в соцсетях фотографиях зафиксированы кости домашних животных - крупного и мелкого рогатого скота, обнаруженные в раскопе на участке 4-4, расположенного напротив входа в Собор Воскресения Христова.
Археологи рассказали, что в раскопе были обнаружены и изучены хозяйственные постройки XVIII-XIX веков, а также объекты, связанные со строительными работами по возведению собора в первой половине XIX века. На участке обследования человеческих захоронений не обнаружено, подчеркнули в МЦАИ.
А вот на пересечении современных улиц Карла Маркса и Ступина около разрушенного в 1929 году храма в честь Нерукотворного образа Спаса ("Спас на проломе") в ходе археологических изысканий были найдены погребения двух монахов, которые датированы XVII веком.
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