"Фабрика процессов эффективного управления" открылась в Балахне Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

В Балахне 23 мая открылась 16-я в Нижегородской области "Фабрика процессов эффективного управления". На этих площадках муниципальные служащие обучаются бережливым технологиям. Новая "Фабрика" будет принимать специалистов из Балахны и Чкаловска.

Как отметили в облправительстве, обучение проводится в рамках губернаторского проекта "Эффективный муниципалитет".

Министр кадровой политики Нижегородской области Екатерина Лебедева рассказала, что суть бережливых технологий единая для любого процесса - будь то производственного, управленческого или офисного: устранить в работе потери, максимально задействовать резервы и мобилизовать потенциал сотрудников. При этом уровень качества работы муниципальных служащих должен постоянно расти.

"Каждый муниципальный служащий должен принимать участие в выявлении потерь, поиске их причин и исправлении ситуации. Для этого необходимо создать атмосферу, в которой проблемы не скрываются, а последовательно разрешаются. Это включает визуализацию проблемы, командную работу, ответственность, интерес и поддержку со стороны руководства", - подчеркнула Екатерина Лебедева.

Ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин на заседании Совета при президенте России по развитию местного самоуправления отметил положительный опыт создания "Фабрик процессов" в регионе. Данный проект стал финалистом Всероссийского конкурса "Лучшие кадровые практики и инициативы в системе государственного и муниципального управления".

В текущем году нижегородские "Фабрики процессов" растиражировали на районы области восемь лучших муниципальных практик. Например, по поручению главы региона для устранения дефицита педагогических кадров в 21 районе успешно применяется проект "Учитель на две школы", разработанный на базе "Фабрики процессов" в Сергаче. Его суть - создать межшкольное расписание с возможностью совмещения профильной нагрузки предметниками в нескольких учебных заведениях.

На новой площадке в Балахне были презентованы бережливые проекты, разработанные в Балахне и Чкаловске: проект централизации бухучёта бюджетных учреждений с экономическим эффектом в 2,5 млн рублей, проект оптимизации затрат на городское благоустройство с экономическим эффектом в 3,1 млн рублей, а также проекты по цифровизации нормативно-правовых актов и отчётности по работе с контрагентами.

Ранее сообщалось, что сеть "Фабрик процессов" для муниципалитетов полностью сформирована в Нижегородской области.