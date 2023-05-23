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Более 7 тысяч нижегородских школьников и студентов примут участие в конкурсе "Большая перемена" в 2023 году

23 мая 2023 18:48  [90] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Более 5 тысяч школьников 5-10 классов и более 2 тысяч студентов учреждений среднего профессионального образования из Нижегородской области примут участие в конкурсе "Большая перемена" в этом году. Об этом сообщили в министерстве образования региона.

Согласно информации, нижегородцев ожидает предварительный этап, в ходе которого они пройдут различные испытания и профессиональные тестирования, которые помогут определить, в каком из тематических направлений им двигаться дальше.

Очные полуфиналы пройдут по 12 "вызовам": "Создавай будущее!", "Меняй мир вокруг!", "Твори!", "Познавай Россию!", "Помни!", "Делай добро!", "Расскажи о главном!", "Сохраняй природу!", "Открывай новое!", "Будь здоров!", "Служи Отечеству!" и "Предпринимай!".

В ходе заключительного этапа под названием "Финальный ход" участников ждет образовательная программа, решение кейсов и стратегические сессии в формате настольной игры.

Финалы конкурса для школьников пройдут на базе Международного детского центра "Артек", финал для студентов СПО пройдет в Нижнем Новгороде.

Победители и призеры, а также их наставники, получат денежные призы и смогут отправиться в образовательное путешествие по России.

Напомним, в 2022 году Нижний Новгород также принял финал Всероссийского конкурса "Большая перемена".

Тогда победителями стали двенадцать студентов из Нижегородской области.

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Теги:
Конкурсы Образование
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