Андрей Саносян рассказал о промышленном потенциале Нижегородской области на Российско-Китайском бизнес-форуме Экономика

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Заместитель губернатора Андрей Саносян рассказал о промышленном потенциале Нижегородской области на Российско-Китайском бизнес-форуме. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Андрей Саносян отметил, что основой экономического курса как для страны, так и для Нижегородской области является импортозамещение, чему способствует создание и развитие внутреннего производства.

Замгубернатора подчеркнул, что Нижегородская область является одним из крупнейших промышленных центров России. Среди приоритетных в регионе отмечаются автомобилестроение и металлургия, нефтехимический и оборонно-промышленный комплексы.

"В области созданы условия для развития инновационных проектов и научных исследований в промышленности. Промышленность Нижегородской области является одним из ключевых источников дохода региона и вносит значительный вклад в экономику страны", - рассказал Андрей Саносян.

В своем докладе замгубернатора отдельно обратил внимание на развитие Дзержинска и его химического кластера. Андрей Саносян рассказал об инфраструктуре города и особой экономической зоне "Кулибин".

Также была затронут агропромышленный комплекс.

"Регион имеет диверсифицированную структуру сельского хозяйства, а также значительный потенциал для дальнейшего наращивания объемов производства в АПК. Кроме того, у нас сильные позиции в сфере поставок масложировой продукции на экспорт, а также серьезный экспортный потенциал по зерну, протеинам и другой продукции. Для развития АПК созданы условия в виде преференциальных, целевых субсидий и программ", - рассказал заместитель губернатора.

В заключение Андрей Саноян отметил, что Нижегородская область обладает огромным промышленным потенциалом.

Ранее губернатор Глеб Никитин представил инвестиционный потенциал Нижегородской области в ходе Российско-Китайского бизнес-форума.

Также глава региона представил в Шанхае предложения российского бизнеса о развитии сотрудничества с КНР.