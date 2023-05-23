Глеб Никитин представил в Шанхае предложения российского бизнеса о развитии сотрудничества с КНР Политика

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в ходе выступления на пленарном заседании Российско-Китайского бизнес-форума в Шанхае рассказал о вопросах российских предпринимателей, которые поступили в рамках подготовки к форуму.

Так, российское бизнес-сообщество предлагает снять ограничения по перемещению российских автоперевозчиков по территории Китая, а китайским коллегам предложено более активно участвовать в обеспечении перевозок в Россию.

"Доведение груза сразу до потребителя значительно упростит развитие товарного обмена между нашими странами, сократит сроки поставок. Логистика является одним из основных вызовов в укреплении нашего сотрудничества", - отметил Глеб Никитин.

Также Нижегородская область предложила Китаю рассмотреть проект создания крупной портовой инфраструктуры на Волге. Актуальность темы связана с реконструкцией Городецкого гидроузла, после которой пропускная способность Волги сможет вырасти в ближайшие годы в 5-6 раз, а к 2030 году – в 10 раз.

Глеб Никитин отметил, что сейчас процедура регистрации ввозимых товаров из Китая в Россию и обратно занимает несколько месяцев, что приводит к выбору других поставщиков.

Отмечаются и сложности при регистрации товарного знака российского правообладателя в КНР.

Кроме того, проблемой для бизнесменов является необходимость предоплаты до 100%, что вынуждает их пользоваться дорогостоящими банковскими продуктами и препятствует наращиванию импорта.

"Задача минимизации рисков китайских партнеров понятна. Сбалансировать интересы можно через создание реестра добросовестных контрагентов, для которых снижение размера аванса безопасно", - сказал Глеб Никитин.

Также губернатор предложил рассмотреть возможность сокращения налога на потребление на высокотехнологическую продукцию и поддержал предложение о выделении уполномоченного китайского банка для взаимодействия с российскими компаниями.

Ранее Глеб Никитин пригласил китайских партнеров принять участие в конференции ЦИПР-2023 в Нижнем Новгороде.