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Политика

Глеб Никитин представил инвестиционный потенциал Нижегородской области в ходе Российско-Китайского бизнес-форума

23 мая 2023 18:07  [3] Политика

Фото: пресс-служба Минэкономразвития РФ

Губернатор Глеб Никитин представил инвестиционный потенциал Нижегородской области в ходе Российско-Китайского бизнес-форума. Об этом сообщили в пресс-службе областного правительства.

По словам главы региона, в Нижегородской области созданы беспрецедентные условия для улучшения инвестиционного климата и ускоренного развития производственного потенциала. Благодаря этому она заняла пятое место в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата АСИ

Для того, чтобы инвесторы получали полную информацию при реализации своих проектов, на базе технологии CIM был разработан фактически цифровой двойник Нижнего Новгорода.

Глеб Никитин отметил, что регион делает ставку на масштабное развитие технологического сотрудничества, в частности, в приоритетной сфере автомобилестроения. Сейчас в кластере насчитывается более 800 предприятий, производящий автомобили и комплектующие.

В настоящее время рассматривается возможность производства китайских автомобилей в Нижегородской области: нижегородские и китайские производители уже ведут переговоры об этом.

Также регион предлагает открыть российские представительства китайских производителей электронной компонентной базы, изделий для электроники и оборудования.

Кроме того, Глеб Никитин сообщил, что в Нижегородской области готовятся к открытию совместные с китайскими партнерами проекты по производству компьютерной техники, сетевого оборудования и мобильных телефонов.

Одной из главных задач для развития, по словам губернатора, является подготовка кадров. В Нижегородской области для этого создается новый межвузовский ИТ-кампус. Глеб Никитин пригласил ведущие компании Китайской Народной Республики принять участие в совместном процессе формирования кадров будущего.

Ранее Глеб Никитин представил в Шанхае предложения российского бизнеса о развитии сотрудничества с КНР.

Также губернатор пригласил китайских партнеров принять участие в конференции ЦИПР-2023 в Нижнем Новгороде.

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Теги:
Глеб Никитин Инвестиции
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