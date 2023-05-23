Роман Пермяков: "Глеб Никитин выступал в Китае не только как представитель Нижегородской области, но и от имени всех регионов России" Политика

Роман Пермяков, политический консультант, заместитель председателя Общественной палаты Нижнего Новгорода, - о значении Российско-Китайского бизнес-форума для региона.

"Среди четырех губернаторов, которых взял с собой в Шанхай премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступить на пленарной сессии Российско-Китайского бизнес-форума было доверено именно нижегородскому губернатору Глебу Никитину. Это, безусловно, является знаком особого расположения Кремля и сигналом китайским партнерам о том, что нижегородский регион рассматривается в Правительстве РФ в качестве одного из модельных для налаживания межрегиональных связей с китайскими провинциями. При этом стоит отметить, что Глеб Никитин выступал в Китае не только в роли представителя Нижегородской области, но и от имени всех регионов России. Именно поэтому в своем выступлении он не только презентовал инвестиционный потенциал региона, но и озвучил ряд важных предложений к китайским партнерам, в частности, обратился с просьбой снять ограничения по перемещению российских автоперевозчиков по территории Китая.

Что касается презентации непосредственно региона, губернатор отметил, что товарооборот Нижегородской области с Китаем растет темпами, опережающими среднероссийские. Среди приоритетных проектов возможного сотрудничества он обозначил строительство портового логистического центра на Волге. Столица Поволжья сейчас решает амбициозную задачу и фактически возрождает речную торговлю — после завершения реконструкции Городецкого гидроузла пропускная способность водной артерии будет увеличена в 5-6 раз. Губернатор также сделал акцент на развитом в регионе автомобильном кластере, насчитывающем более 800 предприятий. И предложил китайским партнерам локализовать производство автомобилей на нижегородской земле при полной поддержке региона.

Но, пожалуй, центральной темой выступления губернатора Глеба Никитина стало сотрудничество в цифровой сфере и предложение китайским партнерам поучаствовать в ежегодной конференции ЦИПР-2023, которая пройдет в Нижнем Новгороде уже в конце мая, а также стать партнерами ЦИПР-2024. Возможное участие китайских партнеров и гигантов технологической отрасли в конференции, безусловно, придаст совершенно новый статус ЦИПРу и упрочит позиции столицы ПФО как центра цифровых технологий", - отметил Роман Пермяков.