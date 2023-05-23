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Общество

В Штабе общественной поддержки завершился первый курс детской "Школы актерского мастерства" и "Школы этикета"

24 мая 2023 13:02  [107] Общество
Фото: Штаб общественной поддержки “Единой России”

Фото: Штаб общественной поддержки “Единой России”

В Штабе общественной поддержки "Единой России" состоялся итоговый концерт первых выпускников курса детской "Школы актерского мастерства" и "Школы этикета".

Еженедельно в Штабе проходили уроки, на которых педагоги Школы актерского мастерства при Региональной национально-культурной автономии татар Нижегородской области помогали самым маленьким нижегородцам освоить азы ораторского искусства, правила этикета за столом и в общественных местах, а также обучали татарскому языку. По словам эксперта по этикету Лилии Тагировой, ребята изучили всего 12 тем.

На итоговом мероприятии, которое состоялось, 23 мая, воспитанники школы продемонстрировали свои навыки первым зрителям – своим родителям. 

"Мы научились, как правильно себя вести в транспорте, как правильно сидеть за столом во время обеда, как правильно дарить подарки. Нужно уступать пожилым место в автобусе, а в столовой не кидаться хлебом. А еще мы учили стихи, пели песни", - поделились своими впечатлениями участники курса Дамир и Айдар.

"Главная задача курса – не сделать из ребят великих актеров. Наша задача - научить их общаться, не бояться аудитории. Это был пробный курс, который оказался успешным. Планируем продолжить обучение осенью. В Штабе для этого есть необходимые условия и пространства – есть и помещения для теоретических занятий, и для практических", - отметил руководитель Школы актерского мастерства при РКАТНО Альберт Юсупов. 

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Теги:
Единая Россия
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