Роспотребнадзор проверяет качество воды на пляжах Нижегородской области Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Роспотребнадзор проверяет качество воды на пляжах Нижегородской области. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Согласно информации, специалисты проверят воду на микробиологические, вирусологические, санитарно-химические и паразитологические показатели.

Также будут браться пробы песка или земли с пляжей. Они будут проверены на микробиологические, санитарно-химические, паразитологические и энтомологические показатели.

В течение купального сезона пробы воды будут забираться каждую неделю. Отмечается, что каждый год проводится около 2 тысяч исследований воды водоемов и порядка 200 исследований почвы

Напомним, 20 пляжей и зон отдыха будут доступны для отдыха в Нижнем Новгороде летом.

Также ранее сообщалось, что муниципальные пляжи в Нижнем Новгороде очистят до 25 мая. Очистку ведет водолазная группа.