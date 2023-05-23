Гордума утвердила отчёт об исполнении бюджета Нижнего Новгорода за 2022 год Экономика

Депутаты Гордумы на заседании 24 мая утвердили отчёт об исполнении бюджета Нижнего Новгорода за 2022 год.

Напомним, что в течение 2022 года доходы бюджета увеличились с 44,5 до 68,8 млрд рублей. Это связано с ростом собственных доходов на 2,9 млрд рублей и увеличением межбюджетных трансфертов на 20,3 млрд рублей.

Директор департамента финансов Юрий Мочалкин рассказал, что в структуре поступлений в бюджет налоговые доходы составили 25% (17,1 млрд рублей), неналоговые доходы – 6% (4,2 млрд рублей) и безвозмездные поступления – 69% (47 млрд рублей).

Собственные доходы при этом исполнены в сумме 21,3 млрд рублей или 100,6% от уточнённого плана.

Расходная часть бюджета исполнена в сумме 69,8 млрд рублей или 97,4% от плана, причём за счёт собственных средств - 22,4 млрд рублей.

Согласно информации, бюджет формировался на основе 24 муниципальных программ, расходы на реализацию которых составили 65,6 млрд рублей, что на 23,9 млрд больше показателя 2021 года. Согласно озвученному Контрольно-счётной палатой города анализу, высокий уровень исполнения имеет 21 муниципальная программа из 24.

Основные доли расходов бюджета 2022 года приходились на социальную сферу – 40,7% (на 16% больше, чем годом ранее), транспорт и дорожное хозяйство – 35,8%, ЖКХ – 14% и общегосударственную сферу - 5,6%.

Также Юрий Мочалкин отметил, что по итогам прошлого года инвестиционные расходы бюджета превысили текущие по сравнению с 2021 годом в 2,2 раза и составили 37 млрд рублей.

Бюджет города Нижнего Новгорода в 2022 году был исполнен с дефицитом в размере 1 млрд 470 млн рублей - это почти в 2 раза меньше запланированного. Дефицит бюджета в 2022 году гасился за счёт бюджетных и банковских кредитов, а также остатков денежных средств на счёте города по окончании 2021 года.

Напомним, что жители Нижнего Новгорода на публичных слушаниях также одобрили исполнение бюджета города за 2022 год.