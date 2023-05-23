Светлана Ануфриева встретилась с нижегородскими участниками фестиваля "Российская студенческая весна" Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Министр молодежной политики Нижегородской области Светлана Ануфриева встретилась в молодежном центре "Высота" с нижегородскими участниками фестиваля "Российская студенческая весна".



Фестиваль пройдет с 26 мая по 1 июня в Перми. Нижегородскую область представят 70 студентов из 10 вузов.



В региональном отборе в Нижегородской области приняли участие более 800 студентов вузов и около 400 учащихся профессиональных образовательных организаций. Претенденты на попадание в состав нижегородской делегации должны были продемонстрировать свои навыки по одному из следующих направлений: "Вокальное", "Инструментальное", "Танцевальное", "Театральное", "Оригинальный жанр", "Мода", "Журналистика", "Видео", "Арт".

В прошлом году нижегородская региональная программа заняла на "Российской студенческой весне" третье место.



Победители каждого направления получат денежные призы, дипломы и памятные грамоты.



По словам Светланы Ануфриевой, фестиваль "Российская студенческая весна" в Нижегородской области развивается очень интенсивно.



"Студенты из всех вузов принимают участие в наших региональных этапах, которые ежегодно охватывают около двух тысяч человек. Только 70 самых талантливых попадают на "Российскую студенческую весну". Для нас в этом году это особенно важно, потому что мы - "Молодежная столица". Это первая такая масштабная делегация, которая отправляется на всероссийское мероприятие", - сказала она.



Обращаясь к ребятам, которые поедут на студвесну в первый раз, Светлана Ануфриева подчеркнула, что "Российскую студенческую весну" нужно "проживать в моменте", быть открытым всему новому. В этом им помогут опытные члены делегации.



В завершение мероприятия министр передала нижегородской делегации традиционный талисман - оленя Василия.



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