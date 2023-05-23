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Экономика

Нижегородское "Теплоэнерго" представило итоги работы в Чкаловске местным депутатам

25 мая 2023 12:10  [99] Экономика
Фото: АО “Теплоэнерго”

Фото: АО “Теплоэнерго”

Представители АО "Теплоэнерго" и администрации Чкаловска встретились с представителями Совета депутатов и специалистами городских предприятий ЖКХ, где ресурсоснабжающее предприятие отчиталось об итогах прохождения отопительного периода, работе предприятия по обеспечению теплом и горячей водой потребителей Чкаловска.

Как сообщает пресс-служба АО "Теплоэнерго", речь также шла о планах по дальнейшему совершенствованию системы теплоснабжения в Чкаловске.

Генеральный директор АО "Теплоэнерго" Илья Халтурин сообщил депутатам и представителям обслуживающих организаций Чкаловска, что объем вложений АО "Теплоэнерго" в организацию теплоснабжения в г.о.г. Чкаловск за 2021 – 2022 годы составил 173,4 млн рублей. В 2023 году вложения в инфраструктуру города продолжаются – в частности, на котельной был установлен резервный стационарный электрогенератор для обеспечения бесперебойной работы котельной. 

Также Илья Халтурин отчитался о существенном снижении в прошедшем отопительном сезоне количества обращений по вопросам отопления – на 57%. Число жалоб на качество горячего водоснабжения уменьшилось на 97%. 

"Совместно с администрацией и жилищными организациями проведена большая работа по балансировке системы теплоснабжения и наладке внутренних систем отопления перед отопительным периодом, благодаря чему сезон  прошел гладко. Хочу сказать слова благодарности администрации городского округа и всем организациям, которые проявили активную заинтересованность в нашей совместной работе", - сказал Илья Халтурин.

Руководитель теплоснабжающего предприятия представил планы дальнейшего обновления теплосетевого комплекса в Чкаловске: АО "Теплоэнерго" продолжит замену малонадежных участков тепловых сетей и восстановление тепловой изоляции трубопроводов. 

Глава местного самоуправления Чкаловска Александр Кудряшов высоко оценил работу нижегородских теплоэнергетиков по обеспечению жителей теплом и горячей водой. 

"Огромное спасибо руководству АО "Теплоэнерго" и техническим работникам предприятия за мгновенную реакцию на любые запросы. Даже по темам, которые казались неразрешимыми, реагировали быстро, принимали меры.  И мы с вами видим плодотворную работу Теплоэнерго по дальнейшему повышению качества предоставления ресурса в городе. Я считаю, что в следующий отопительный сезон благодаря совместной работе поставка тепла жителям будет идеальна", - отметил Александр Кудряшов.

По итогам встречи представители АО "Теплоэнерго", администрации городского округа и депутаты договорились провести новую встречу перед началом отопительного сезона, чтобы оценить итоги подготовки к зиме и обозначить дальнейшие действия.

Напомним, АО "Теплоэнерго" по поручению губернатора Нижегородской области Глеба Никитина в 2021 году построило в Чкаловске новую котельную для решения острой проблемы с теплоснабжением, возникшей после отказа собственника котельной ООО "ШВИК" от теплоснабжения жилых домов и социальных учреждений. Источник и подводящие сети были введены в эксплуатацию к началу отопительного сезона 2021-2022 годов в рамках концессионного соглашения с администрацией городского округа.

 

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Теги:
Теплоэнерго Чкаловский г.о.
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