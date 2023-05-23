Нижний Новгород и Бухара будут развивать сотрудничество в сфере туризма Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Нижний Новгород и Бухара будут развивать сотрудничество в сфере туризма. Соответствующее соглашение было подписано в Узбекистане между

Управлением по туризму Нижнего Новгорода и бухарским информационно-туристским центром "TourEast".

В частности, в рамках соглашения стороны договорились укреплять дружеские связи между городами, обмениваться опытом в сфере туризма, содействовать продвижению туристического потенциала городов-побратимов на международные рынки. Для этого будут проводиться встречи, конференции и переговоры, региональные и международные ярмарки.

Директор департамента Александр Симагин отметил, что мэрия уделяет большое внимание развитию отношений с Бухарой, и в этом направлении проделана серьёзная работа.

"Бухара стала нашим 20-м городом-побратимом. И сегодня мне приятно отметить, что зафиксированные в соглашении дружеские намерения активно реализуются. В апреле стартовал совместный Международный культурно-просветительский фестиваль "Путь дружбы", главная цель которого – знакомство жителей Бухары с историей, культурой и традициями Нижнего Новгорода, а также укрепление добрососедских отношений между Россией и Узбекистаном. Ещё один этап нашего взаимодействия – соглашение с информационно-туристским центром Бухары. Его реализация позволит ещё больше сблизить наши города и создать дополнительные условия для увеличения взаимных туристических потоков", – сказал он.

В преддверии активного туристического сезона города-побратимы знакомятся друг с другом: в Бухаре появились билборды с нижегородскими достопримечательностями, а в столице Приволжья на экранах транслируются достопримечательности узбекского города.