Уже 200 новобранцев из Нижегородской области отправились на срочную службу в ходе весенней призывной кампании Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Замгубернатора Нижегородской области Петр Банников провел заседание областной призывной комиссии, на которой был проанализирован ход призывной кампании "Весна – 2023", а также рассмотрены обращения граждан по вопросам призыва.

Военный комиссар региона Серей Агафонов отметил, что призыв идет в соответствии с графиком, срывов в комплектовании частей не было.

Заседания призывных комиссий посетило уже более 5 600 нижегородцев, принято решение о призыве на военную службу около 700 человек.

В войска уже отправлено около 200 человек, что составляет 100% от установленного на сегодняшний день плана.

Напомним, весенний призыв мужчин в возрасте от 18 до 27 лет начался 1 апреля. Он продлится до 15 июля.

В Нижегородской области планируется призвать около 3 000 человек, в том числе около 700 - из Нижнего Новгорода.

Более 550 нижегородцев будут призваны для службы в элитных воинских частях. В частности, около 10 призывников – в Президентском полку Федеральной службы охраны, более 100 человек – в Преображенском и Семеновском полках, около 250 призывников – в воздушно-десантных войсках и в других.

Более 350 молодых людей из Нижегородской области пройдут службу в войсках нацгвардии, 10 нижегородцев отправятся в научные роты.