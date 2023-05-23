Время работы Нижегородского кремля продлено
Кинофестиваль "КСТОКИНО" пройдёт в Кстовском районе 27-31 мая
Школу на 1600 мест построят в ЖК "Зенит"
Канатную дорогу через Оку начнут строить в феврале 2024 года
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
25 мая 2023 19:09  [36] Нижегородский водоканал проводит благоустройство территории на Мещерском бульваре после реконструкции коллектора
25 мая 2023 18:23  [107] Компания Эн+ откроет новый "Мультилаб" в Нижнем Новгороде
25 мая 2023 18:16  [84] Нижегородская область подписала соглашения о сотрудничестве с РЭО и ООО "А.ПРО"
25 мая 2023 17:49  [104] Уже 200 новобранцев из Нижегородской области отправились на срочную службу в ходе весенней призывной кампании
25 мая 2023 17:16  [135] Снос недостроя на улице Медицинской в Нижнем Новгороде планируется начать в этом году
25 мая 2023 17:07  [123] Госдума приняла закон о наказании за карты с неправильными границами России
25 мая 2023 16:10  [161] Купальный сезон в Нижнем Новгороде начнется 1 июня
25 мая 2023 15:59  [154] Серебряные медали снова будут вручаться выпускникам со следующего учебного года
25 мая 2023 15:50  [170] Более 200 цветников из однолетних растений появится в Нижнем Новгороде
25 мая 2023 15:17  [156] Окская судоверфь спустила на воду в Навашине арктический буксир-спасатель
Общество

Уже 200 новобранцев из Нижегородской области отправились на срочную службу в ходе весенней призывной кампании

25 мая 2023 17:49  [104] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Замгубернатора Нижегородской области Петр Банников провел заседание областной призывной комиссии, на которой был проанализирован ход призывной кампании "Весна – 2023", а также рассмотрены обращения граждан по вопросам призыва.

Военный комиссар региона Серей Агафонов отметил, что призыв идет в соответствии с графиком, срывов в комплектовании частей не было.

Заседания призывных комиссий посетило уже более 5 600 нижегородцев, принято решение о призыве на военную службу около 700 человек.

В войска уже отправлено около 200 человек, что составляет 100% от установленного на сегодняшний день плана.

Напомним, весенний призыв мужчин в возрасте от 18 до 27 лет начался 1 апреля. Он продлится до 15 июля.

В Нижегородской области планируется призвать около 3 000 человек, в том числе около 700 - из Нижнего Новгорода.

Более 550 нижегородцев будут призваны для службы в элитных воинских частях. В частности, около 10 призывников – в Президентском полку Федеральной службы охраны, более 100 человек – в Преображенском и Семеновском полках, около 250 призывников – в воздушно-десантных войсках и в других.

Более 350 молодых людей из Нижегородской области пройдут службу в войсках нацгвардии, 10 нижегородцев отправятся в научные роты.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Армия
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Ночь музеев-2023 в Нижнем Новгороде
23 мая 2023 14:08"Ночь музеев"-2023 в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph