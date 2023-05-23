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Общество

Новое цифровое оборудование поставят в 120 школьных кабинетов Нижегородской области

26 мая 2023 12:57  [99] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Новое цифровое оборудование поставят в 120 школьных кабинетов Нижегородской области по нацпроекту "Образование". Об этом сообщили в Минобре региона.

Согласно информации, оборудование будет обновлено в 40 школах в 34 муниципальных образованиях. В каждой будет модернизировано по три кабинета, в которых изучаются математика, информатика, физика, химия, биология и другие дисциплины.

Как рассказал замгубернатора Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов, в классах установят интерактивные комплексы, многофункциональные устройства, IP-камеры, ноутбуки и тележки для их хранения и подзарядки.

На эти цели в 2023 году в рамках программы "Цифровая образовательная среда" из федерального бюджета в регион поступит 122,7 млн рублей, а из областного бюджета будет выделено около 5,1 млн рублей.

Большинство обновленных классов откроются уже 1 сентября.

По словам и.о. министра образования и науки региона Ирины Кизиловой, в рамках программы педагоги также участвуют в тематических вебинарах, где обучаются тому, как успешно использовать новое оборудование в образовательной деятельности. 

В таких вебинарах уже приняли участие 170 нижегородских педагогов.

Ранее сообщалось, что капитальный ремонт в 2023 году пройдет в 21 образовательном учреждении Нижнего Новгорода.

Также напомним, что более 1,5 млрд рублей будет направлено на подготовку школ и садиков Нижнего Новгорода к новому учебному году.

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Теги:
Школы
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