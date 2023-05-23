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Еще два сосудистых центра появятся в Нижегородской области к 2027 году. Об этом в своем Telegram-канале сообщил министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов.
Напомним, в апреле региональный сосудистый центр открылся в Арзамасе.
Согласно информации, к 2027 году запланировано открытие подобных центров в Сарове и Выксе.
"Таким образом, к 2027 году на юге области будет создан сетевой треугольник, который возьмет на себя лечение пациентов с сосудистыми катастрофами", - написал Давид Мелик-Гусейнов.
В Сарове сосудистый центр откроется в системе ФМБА, а в Выксе - в медицинском хабе.
Ранее сообщалось, что почти 45 единиц нового оборудования для лечения сердечно-сосудистых заболеваний поступило в Балахнинскую ЦРБ.
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