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Общество

Еще два сосудистых центра появятся в Нижегородской области к 2027 году

26 мая 2023 13:16  [60] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Еще два сосудистых центра появятся в Нижегородской области к 2027 году. Об этом в своем Telegram-канале сообщил министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов.

Напомним, в апреле региональный сосудистый центр открылся в Арзамасе.

Согласно информации, к 2027 году запланировано открытие подобных центров в Сарове и Выксе.

"Таким образом, к 2027 году на юге области будет создан сетевой треугольник, который возьмет на себя лечение пациентов с сосудистыми катастрофами", - написал Давид Мелик-Гусейнов.

В Сарове сосудистый центр откроется в системе ФМБА, а в Выксе - в медицинском хабе. 

Ранее сообщалось, что почти 45 единиц нового оборудования для лечения сердечно-сосудистых заболеваний поступило в Балахнинскую ЦРБ.

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Теги:
Здравоохранение Медицина и здоровье
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