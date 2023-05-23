Показы спектакля "12" в постановке Никиты Михалкова пройдут в Нижнем Новгороде 23 и 24 июня Культура и отдых

Фото: Центр театра и кино под руководством Никиты Михалкова

Показы спектакля "12" (16+) в постановке Никиты Михалкова пройдут в Нижнем Новгороде 23 и 24 июня в рамках проекта "Большие гастроли". Об этом сообщили в Центре театра и кино под руководством Никиты Михалкова.

Согласно информации, показы пройдут в 19:00 на сцене Театра юного зрителя.

Авторами пьесы выступили Никита Михалков, братья Пресняковы, режиссер-постановщик – Никита Михалков, художник-постановщик – Юрий Купер, композитор – Эдуард Артемьев, хореографами выступили Лаша Марыхуба и Евгений Раев.

Спектакль создан при поддержке компании Sima Land и Андрея Симановского.

Как отмечают организаторы показа, "12" – спектакль-размышление о том, что такое свобода, сострадание, способность помочь совершенно постороннему человеку, оказавшемуся в беде.

Узнать подробнее о мероприятии можно на сайте.

Ранее сообщалось, что российский кинофестиваль "КСТОКИНО" пройдёт в Кстовском районе 27-31 мая.

Напомним, шесть нижегородских театров стали участниками федерального проекта "Большие гастроли". Это Нижегородский театр драмы им. Горького, Нижегородский театр "Комедия", Дзержинский драматический театр, ТЮЗ и другие.

С помощью проекта "Большие гастроли" зрители в Нижегородской области смогут увидеть гастроли театров из других регионов. В свою очередь, нижегородские театры выступят со своими постановками перед новой аудиторией.