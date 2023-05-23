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Бизнес

Французский производитель шин Michelin продал бизнес в России

26 мая 2023 16:25  [65] Бизнес

Фото: с сайта michelin.com

Французская компания по производству автомобильных шин Michelin продала свой завод в Подмосковье и дочернюю компанию по торговле гусеницами для спецтехники Camso CIS.

Как сообщает телеканал "360, покупателем активов стал российский дистрибьютор "Пауэр Интернэшнл-шины". Сумма сделки не раскрывается.

Напомним, производитель шин приостановил свою промышленную деятельность в России в марте 2022 года в связи с событиями на Украине. Тогда же был приостановлен экспорт продукции. Убытки компании составили несколько миллионов евро.

Согласно информации, изначально в Michelin рассматривали выход из российского бизнеса через передачу долей местному менеджменту, но в ходе процедур фирма столкнулась с серьёзными трудностями, "которые не смогла преодолеть".

Компания Michelin работала на российском рынке с 1997 года. Завод в Подмосковье открылся в 2004 году и стал первым инвестпроектом компании.

Ранее сообщалось, что свой бизнес в России продал немецкий химико-промышленный концерн Henkel AG, производитель чистящих и моющих средств, косметики, средств личной гигиены и клеевых материалов. Кроме того, производитель табачной продукции British American Tobacco планирует продажу своего бизнеса на территории России и Белоруссии до конца 2023 года.

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Теги:
Автомобили Санкции
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