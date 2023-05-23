Около 10 тонн мусора вывезли с берега реки Левинки в Нижнем Новгороде в рамках экологической акции "Убери за собой" Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Около 10 тонн мусора вывезли с берега реки Левинки в Нижнем Новгороде в рамках экологической акции "Убери за собой". Об этом сообщили в министерстве экологии и природных ресурсов Нижегородской области.

Согласно информации информации, в мероприятии приняли участие около 200 человек, которые после субботники посетили различные мастер-классы экологической направленности.

Общаясь к участникам, зампредседателя правительства Нижегородской области Вячеслав Горев отметил, что за прошедшие 4 года в регионе было расчищено больше 30 км русел малых рек.

"Что касается Левинки, я уверен, что волонтеры-участники сегодняшней акции не только сами не будут мусорить на берегу реки, но и одернут тех, кто попытается выбросить здесь мусор. Это особенно важно еще и потому, что рядом расположена школа", - сказал он.

Как сообщил телеканал "360", акция "Убери за собой" проходила одновременно в 50 регионах страны - старт субботникам был дан на полях Невского международного экологического конгресса.

"Я искренне от Правительства Российской Федерации приветствую вас и благодарю за принятие участия в такой масштабной экологической акции. Экоактивисты — это наша сила. Хорошая движущая экологическая сила. В этой акции принимают участие и молодые ребята, и наши "серебряные" эковолонтёры. За это им отдельный низкий поклон. Действительно, убирать за собой — очень важно", — отметила вице-премьер Виктория Абрамченко.

Ранее сообщалось, что линейный парк на берегу реки Левинки может появиться в Нижнем Новгороде.

Также напомним, что благоустройство прибрежной территории реки Борзовки стартовало в Нижнем Новгороде.