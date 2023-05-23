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Общество

Благоустройство прибрежной территории реки Борзовки стартовало в Нижнем Новгороде

24 мая 2023 15:12  [39] Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Благоустройство прибрежной территории реки Борзовки стартовало в Нижнем Новгороде. Об этом сообщил глава города Юрий Шалабаев.

Согласно информации, перед началом озеленения территории пройдет уборка аварийной поросли, очистка русла реки и берега на протяжении четырех километров. Все работы планируется завершиться в сентябре.

Вдоль реки будет высажено 220 деревьев, оборудованы газоны методом гидропосева отдельных участков берегов, установлено 6 новых мостов и отремонтировано три существующих. 

Также с несанкционированных свалок будет вывезено 11 тысяч кубометров мусора. Кроме того, подрядчик снесет металлические гаражи в водоохранной зоне.

Ранее сообщалось, что почти 155 млн рублей из регионального из местных бюджетов будет выделено на благоустройство берегов реки Борзовки в Нижнем Новгороде. 

В апреле реку начали очищать от мусора.

Также напомним, что линейный парк на берегу реки Левинки может появиться в Нижнем Новгороде.

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Теги:
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