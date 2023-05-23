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Общество

Первый слой асфальта на мосту через Волгу трассы М-12 планируется уложить в сентябре

26 мая 2023 18:37  [94] Общество

Фото: ГК "Автодор"

Укладку первого слоя асфальту на мосту через Волгу трассы М-12 планируется произвести в сентябре. Об этом сообщили в ГК "Автодор".

Согласно информации, сейчас на самом протяженном мосту федеральной скоростной дороги М-12 Москва – Нижний Новгород – Казань – мостовом сооружении через Волгу уже готовы 26 из 28 опор, на которых будет стоять трехкилометровый мост. 

Так, к середине лета планируется завершить работы с правого берега, а на левом берегу надвижку металлоконструкций планируется закончить к концу лета.

К концу сентября дорожники планируют начать укладывать первый асфальтобетон на мосту через Волгу. До этого пройдут работы по гидроизоляции, монтажу опорных частей и деформационных швов. 

В настоящее время в работах на мосту задействовано около тысячи человек и 300 единиц техники. 

Ранее сообщалось, что "Автобан" усиливает 6 этап трассы М-12 инженерно-техническими кадрами.

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Теги:
Мосты Строительство
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