"Автобан" усиливает 6 этап трассы М-12 инженерно-техническими кадрами Общество

Фото: “Автобан”

ДСК "Автобан" усиливает 6 этап строящейся скоростной автомагистрали М-12 "Москва - Казань" инженерно-техническими кадрами. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Так, в настоящее время на участке "СУ 925" на 6- этапе М-12 ведутся работы по завершению устройства земляного полотна. Также продолжается устройство дорожной одежды и укладка асфальтобетонного покрытия, ведутся работы на связи разобщенных территорий на ПК 4652 и ПК 4679.

Подрядными организациями выполняется комплекс работ по устройству водоотвода, укреплению откосной части земляного полотна и выемок.

"На участке прибавится около сорока специалистов для работы на линии, в геодезической службе, лаборатории и производственно-техническом отделе. Также увеличится количество привлеченной дорожно-строительной техники и самосвалов (80 штук) для успешного ввода объекта в эксплуатацию осенью текущего года", - отмечает начальник участка 6 этапа М-12 Алексей Мамайкин.

Ранее сообщалось, что четыре сотрудника ДСК "Автобан" отмечены наградами на 6 этапе трассы М-12.