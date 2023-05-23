Школу на 1600 мест построят в ЖК "Зенит"
"Центр 800" запустил новый сервис "Афиша Нижний"
Кинофестиваль "КСТОКИНО" пройдёт в Кстовском районе 27-31 мая
Летний режим работы парка "Швейцария"
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
26 мая 2023 16:48  [47] "Автобан" усиливает 6 этап трассы М-12 инженерно-техническими кадрами
26 мая 2023 16:17  [106] Могилы еще двух известных нижегородцев благоустроили в рамках проекта "Памятно"
26 мая 2023 15:58  [99] Нижегородские "серебряные спортсмены" присоединились к всероссийской акции "Нам со спортом по пути"
26 мая 2023 15:54  [109] Сильный ветер с порывами до 19 м/с прогнозируется в Нижегородской области
26 мая 2023 15:45  [101] АПЗ отметил 66-летие со дня основания
26 мая 2023 15:31  [109] Уже 27% металлоконструкций смонтировали на стройплощадке арены в Нижнем Новгороде
26 мая 2023 15:20  [108] Около 4,8 млрд рублей выделено на модернизацию систем ЖКХ в 14 муниципалитетах Нижегородской области
26 мая 2023 14:37  [127] Историческая выставка о Сарове открылась в нижегородском Заксобрании
26 мая 2023 14:18  [154] Праздник добрососедства провели в Нижнем Новгороде для жителей лучшего двора
26 мая 2023 13:52  [138] Почти 14 тысяч операций планируется провести в Нижегородской области по ОМС в 2023 году
Общество

"Автобан" усиливает 6 этап трассы М-12 инженерно-техническими кадрами

26 мая 2023 16:48  [47] Общество
Фото: “Автобан”

Фото: “Автобан”

ДСК "Автобан" усиливает 6 этап строящейся скоростной автомагистрали М-12 "Москва - Казань" инженерно-техническими кадрами. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Так, в настоящее время на участке "СУ 925" на 6- этапе М-12 ведутся работы по завершению устройства земляного полотна. Также продолжается устройство дорожной одежды и укладка асфальтобетонного покрытия, ведутся работы на связи разобщенных территорий на ПК 4652 и ПК 4679.

Подрядными организациями выполняется комплекс работ по устройству водоотвода, укреплению откосной части земляного полотна и выемок.

"На участке прибавится около сорока специалистов для работы на линии, в геодезической службе, лаборатории и производственно-техническом отделе. Также увеличится количество привлеченной дорожно-строительной техники и самосвалов (80 штук) для успешного ввода объекта в эксплуатацию осенью текущего года",  - отмечает начальник участка 6 этапа М-12 Алексей Мамайкин.

Ранее сообщалось, что четыре сотрудника ДСК "Автобан" отмечены наградами на 6 этапе трассы М-12.

 

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
М-12
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Ночь музеев-2023 в Нижнем Новгороде
23 мая 2023 14:08"Ночь музеев"-2023 в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph